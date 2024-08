F1, Balanço de verão: Sergio Pérez

A temporada de 2024 de Sergio Pérez começou em alta, com classificações consistentes entre os 10 primeiros que refletiam as suas sólidas prestações no apoio a Max Verstappen, ao mesmo tempo que a Red Bull conseguia uma vantagem sólida para a concorrência no mundial de construtores. No entanto, à medida que a primeira metade da época avançava, a forma do piloto mexicano sofreu uma queda significativa, levantando preocupações sobre a sua capacidade de extrair o potencial do seu carro monolugar.

Na fase inicial da época, Pérez foi consistentemente reconhecido como um dos 10 melhores desempenhos da grelha. As suas primeiras prestações foram marcadas por voltas sólidas que complementaram a luta de Verstappen pelo título, garantindo pontos valiosos para a equipa e mantendo o domínio da Red Bull.

No entanto, a partir do Grande Prémio da Emilia-Romagna o seu desempenho contrastou com o que marcara as seis primeiras provas do ano. Em Imola, o piloto mexicano arrancou fora dos 10 primeiros da grelha, conseguindo ainda alcançar o oitavo posto, numa corrida onde o seu companheiro de equipa foi pressionado até ao final por Lando Norris.

Seguiram-se dois abandonos consecutivos – antecedidos por duas péssimas qualificações – e só voltou aos pontos em Espanha (8.º classificado) e na Áustria, tanto na Sprint como na corrida de domingo.

Novo desastre na Grã-Bretanha – um erro que começou logo no Q1 em que saiu de pista e arrancou da saída da via das boxes, terminando apenas no 17.º lugar – para regressar aos pontos na Hungria. No entanto, no Grande Prémio da Bélgica, onde inicialmente mostrou ser promissor ao garantir o segundo lugar na grelha, o seu ritmo de corrida não correspondeu ao desempenho na qualificação, tendo ficado para trás no pelotão, sendo apenas sétimo.

As suas dificuldades têm sido tão pronunciadas que a equipa já considerou a hipótese de o substituir. As prestações de Pérez ficaram aquém das expectativas da equipa, uma vez que existem ambições de vencer o mundial de construtores, sendo exigido que ambos os seus pilotos tenham um desempenho consistente ao mais alto nível. A incapacidade do mexicano para o fazer coloca-o sob uma pressão imensa.

Sergio Pérez enfrenta uma tarefa difícil para recuperar a sua forma, mas os seus desempenhos no início da época demonstraram a sua capacidade. As restantes corridas serão cruciais para Pérez, não só em termos de garantir pontos para o campeonato, mas também para provar que consegue superar os desafios colocados pelo carro da Red Bull e voltar à forma que o tornou um ativo para a equipa no início da época.

Sergio Pérez – Nota 5

Foto: MPSA/Phillipe Nanchino