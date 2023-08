F1, Balanço de verão, Red Bull: Perfeição | AutoSport

A Red Bull tem feito uma época a todos os níveis perfeita. Em 12 corridas, 100% de vitórias, 75% das poles (7), 52% dos pódios (19), 96% das voltas na liderança (694). São números que dizem de forma clara o que tem sido 2023 para a Red Bull. Um autêntico passeio em que o bom trabalho feito no RB18 foi aproveitado e aprimorado no RB19, a referência desta época. O fim de semana menos produtivo da equipa foi do Mónaco em que conquistou apenas… 25 pontos. Uma média de 42 pontos conquistados por fim de semana. A segunda melhor equipa (Mercedes) conquistou em média 21 pontos por GP. A diferença em termos de ritmo para as restantes equipas é também bastante clara. A Red Bull é a melhor equipa da atualidade e as contas do título estarão prestes a serem fechadas. A Red Bull tem 506 pontos, contra 246 da Mercedes. Resta apenas saber quantos recordes vai a equipa quebrar. Uma época de antologia.

Posição – 1º

Vitórias – 12

Pódios – 19

Poles – 7

Pontos – 503