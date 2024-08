F1, Balanço de verão: Pierre Gasly

Pierre Gasly conseguiu o que poucos achariam possível… tirar Esteban Ocon do seu “trono”. Quando Gasly chegou à Alpine, Ocon era o homem da casa, já com uma vitória com as cores da equipa francesa.E Ocon é conhecido por ser um feroz colega de equipa, que defende o seu espaço sem olhar a meios. Mas em pouco mais de uma época, Gasly passou a ser o foco da equipa e a Alpine abriu a porta a Ocon que vai para a Haas.

Não se pode dizer que a época de Gasly esteja a ser brilhante e se olharmos apenas aos pontos conquistados, Gasly tem apenas mais um que Ocon. E nas estatísticas gerais, Ocon até tem números ligeiramente superiores. Mas Gasly conquistou a equipa com a sua postura, a sua personalidade, o seu trabalho. Isso tem feito a diferença. Gasly conseguiu que a equipa ficasse do seu lado. E, talvez por isso, esta época esteja a ser positiva. Apesar de toda a instabilidade, Gasly foi a opção da Alpine para levar o projeto adiante, numa prova de confiança no trabalho do francês.

Assim, o balanço é, para já, minimamente positivo. Em pista, a falta de competitividade da Alpine não permite outros voos. Mas no que pode controlar, Gasly tem feito o que a equipa considera essencial e isso deve ser enaltecido. O futuro da Alpine nesta fase é uma incógnita, mas a estrutura deverá contar com Gasly para o que vier. E isso é um sinal de que o trabalho está a ser bem-feito e é apreciado pela estrutura.

Pierre Gasly – Nota 5