F1, Balanço de verão: Nico Hülkenberg

Os bons resultados e desempenhos de Nico Hülkenberg na primeira metade da temporada ajudaram-no a carimbar a mudança para o projeto da Audi.

A aposta da Haas, ainda sob a liderança de Günther Steiner, em Nico Hülkenberg foi bem conseguida. O piloto alemão voltou aos bons desempenhos em qualificação na primeira metade da temporada de 2024 e com os progressos da equipa norte-americana – assim como na Ferrari – na gestão dos pneus durante a corrida, os resultados apareceram.

Em 2023, Hülkenberg somava 9 pontos até esta altura do ano, os únicos que contabilizou no final da época. Muito melhor em 2024, somando já 22 pontos, em igualdade pontual com Yuki Tsunoda, além do sexto posto alcançado nas provas da Áustria e na Grã-Bretanha.

Por oito vezes ficou fora dos pontos e apesar de não ter alcançado os lugares pontuáveis em todas as corridas, terminou no 11.º lugar da classificação por cinco vezes. São desempenhos consistentes que o consolidaram no pelotão, ajudando-o a rumar à Audi no final deste ano.

Só no Barém e na Bélgica é que o piloto da Haas esteve menos bem, mas, no geral, tem estado muito forte e consistente.

Nico Hülkenberg – Nota 7

Foto: LAT Images