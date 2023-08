F1, Balanço de verão: Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen | AutoSport

A Haas parece estar sempre a prometer melhores desempenhos, mas acaba por não cumprir. Trocou Mick Schumacher pelo regressado Nico Hülkenberg e apesar de mostrar um pouco mais de desempenho do que o piloto que substituiu, falta-lhe carro em corrida. Já Kevin Magnussen foi batido em qualificação por diversas vezes pelo seu companheiro de equipa, não conseguindo recuperar em corrida, pelo mesmo motivo.

O VF-23 é uma máquina complicada de gerir, já se percebeu, principalmente em corrida. Vai perdendo desempenho conforme as provas avançam e na maioria das vezes, os pilotos vão perdendo posições na corrida.

O destaque de Magnussen durante a temporada foi o quinto posto da grelha de partida conquistado em Miami, tendo terminado a corrida no 10º lugar. Bateu por mais duas vezes Hülkenberg em qualificação, mas longe do top 10. De resto, o piloto alemão tem estado melhor e por sete vezes iniciou uma corrida dentro dos dez primeiros da grelha, destacando-se o quinto posto no Canadá (depois de ter sido penalizado e ter perdido o segundo lugar por não respeitar o tempo mínimo exigido num período de bandeira vermelha).

A entrada de Hülkenberg parece ter sido bem jogado pelos responsáveis da Haas, assim como aconteceu com o regresso de Magnussen na temporada passada, mas ambos os pilotos são prejudicados pelo fraco desempenho do carro em corrida.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Nico Hülkenberg 0 0 0 14º 9 Kevin Magnussen 0 0 0 18º 2

Foto: Sam Bloxham/LAT Images