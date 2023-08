F1, Balanço de verão, Mercedes: Regular, apesar da desilusão | AutoSport

A Mercedes começou o ano mantendo a confiança na sua filosofia com os pontões reduzidos. Mas essa solução resultou num começo de época pouco entusiasmante, com a Aston Martin a ser o destaque nas primeiras corridas. Esta “teimosia” levou ao regresso de James Alisson ao leme do departamento técnico, com Mike Elliot a ser colocado numa posição secundária. Com isso veio um novo conceito. O conceito “Zero Pod” foi pensado para dar o máximo de apoio aerodinâmico e ter muito do fundo a descoberto dava isso, em teoria. Na prática, com o fundo a dobrar e as oscilações provocadas pelo asfalto, tornava o uso dessa capacidade aerodinâmica muito difícil e sujeita ao porpoising. O novo pacote de melhorias chegou no GP do Mónaco e desde essa altura que a Mercedes melhorou e ultrapassou a Aston Martin. O foco da equipa já está no futuro, sabendo que este ano não será possível alcançar os sucessos que a estrutura deseja. A luta pelo segundo lugar está acesa, com a Aston Martin e a Ferrari na luta, mas a Mercedes terminou a primeira metade do ano com nota positiva e a apresentar mais potencial do que as adversárias.

Posição – 2º

Vitórias – 0

Pódios – 5

Poles – 1

Pontos – 246