F1, Balanço de verão, McLaren: A equipa que mais evoluiu | AutoSport

Quem viu a McLaren no arranque da temporada 2023 e quem a vê na atualidade, terá dificuldades em encontrar pontos em comum. A equipa de Woking operou uma recuperação espantosa na primeira metade da época.

O final da época 2022 ficou marcado pela saída de Andreas Seidl, considerado peça fundamental na engrenagem da equipa, mudando-se para o projeto Audi. Esta mudança surgiu numa altura em que a McLaren evidenciava problemas em mostrar potencial nesta nova regulamentação. O ano começou da pior forma, com Andrea Stella, que assumiu o lugar de Seidl, a avisar que a equipa já estava a preparar atualizações para o carro, que não oferecia a performance inicialmente desejada. O ano começou tão mal que James Key (diretor técnico) saiu da estrutura, iniciando a McLaren uma reestruturação que foi feita com a eficiência que Zak Brown nos habituou. Para lugares-chave vão entrar nomes fortes e consagrados que certamente vão ajudar a melhorar a equipa. Mas enquanto a equipa não concluía as melhorias, a McLaren ia-se arrastando em pista.

Nas primeiras oito corridas, conquistou 17 pontos. Chegaram então as atualizações e a mudança foi como da noite para o dia. Em quatro corridas, a McLaren marcou 86 pontos, afastando-se do meio do pelotão e aproximando-se das equipas da frente. Depois de não ter percebido que a elevação das extremidades do fundo em 15mm (regra mudada a meio da época passada, numa fase em que o conceito da McLaren já estava muito adiantado) resultando num carro com pouco apoio aerodinâmico, muito arrasto e ainda com problemas de arrefecimento dos travões, a McLaren apresenta agora um carro com bastante apoio aerodinâmico, que ainda tem limitações quanto ao arrasto, mas que se tornou incomparavelmente mais competitivo. Uma evolução tremenda da McLaren que está prestes a começar a usar a 100% o seu novo túnel de vento, uma ferramenta essencial para conseguir retirar performance. 2024 e 2025 serão anos importantes para a equipa, que terá de mostrar que o investimento foi bem aplicado. Mas por esta amostra, vê-se que a McLaren tem capacidade de resposta, algo que não tinha há uns anos, sinal de evolução e de capacidade de lutar com as melhores equipas.

Posição – 5º

Vitórias – 0

Pódios – 2

Poles – 0

Pontos – 103