F1, Balanço de verão: Max Verstappen

Verstappen continua brilhante e os números falam por si: sete vitórias, oito poles, nove pódios. Mas esta segunda metade será interessante. Se Verstappen continuar a ser pressionado, poderemos ver uma versão diferente da que temos visto até agora. No ano passado vimos um Verstappen calmo, sereno, a responder à adversidade com temperança. Este ano já vimos um neerlandês mais pressionado, menos confortável nas últimas corridas. A pressão poderá levar a mais erros? Veremos. Para já, Verstappen tem sido fantástico e tirando um apontamento ou outro, continua a ser o melhor.

Max Verstappen chegou ao final da primeira metade da época na liderança do campeonato, com boa vantagem para o resto da concorrência. Com 78 pontos de margem, Verstappen está numa posição confortável para encarar o resto do campeonato.

