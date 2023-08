F1, Balanço de verão: Max Verstappen e Sergio Pérez | AutoSport

São os dois primeiros classificados do mundial de pilotos, mas Max Verstappen tem sido avassalador e lidera destacado a classificação, com uma diferença de 125 pontos para o seu companheiro de equipa.

Sergio Pérez começou a temporada a acompanhar o ritmo de Verstappen, comprovando o domínio do RB19 construído pela Red Bull sobre os restantes adversários do pelotão. No entanto, na Austrália o piloto mexicano enfrentou o primeiro desaire, depois de ter tido problemas nos travões na qualificação, terminou a corrida no quinto lugar. Mesmo assim, recuperou em Miami e no Azerbaijão, demonstrando que o caso de Melbourne foi apenas um azar.

O pior estava para vir no Mónaco, o palco da sua segunda vitória pela Red Bull em 2022. O mexicano não teve andamento para igualar Verstappen, cometeu um erro grave na qualificação que condicionou logo a corrida. No domingo não fez melhor, acabando por cometer mais erros, sem conseguir subir na classificação geral. Foi o início de uma fase negativa que o colocou fora da luta pelo título e voltando ao papel de segundo piloto dentro da equipa de Milton Keynes. Conseguiu recuperar antes da pausa de verão, conquistando dois pódios consecutivos (Hungria e Bélgica).

Quanto ao líder da classificação, tem dominado a disciplina. Sem ter problemas de maior, já há poucos adjetivos para categorizar o seu desempenho. É implacável e aproveita para fazer uma dupla demolidora com o RB19 de excelência. Falta pouco para fechar de vez as contas do terceiro título, mas serão poucos os que ainda acreditam que pode haver quem se intrometa no seu caminho.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Max Verstappen 10 7 6 1º 314 Sergio Pérez 2 2 2 2º 189

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool