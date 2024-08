F1, Balanço de verão: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tem feito uma época em crescendo. O arranque de 2024 foi claramente abaixo do que se esperaria por parte do heptacampeão britânico, ficando até abaixo de George Russell, que nas primeiras corridas foi mais forte que o colega de equipa.

Mas Hamilton conseguiu melhorar de forma significativa, especialmente a partir do GP do Canadá. Nas últimas seis corridas, Hamilton venceu duas e subiu ao pódio mais três vezes. As melhorias nos monolugares da Mercedes, que deram um salto qualitativo muito importante, permitiram a Hamilton regressar às vitórias, depois de duas épocas sem triunfar.

Assim, temos duas metades distintas desta primeira metade da época: as primeiras oito corridas em que Hamilton parecia até desligado do projeto Mercedes, com a sua ida para a Ferrari garantida, ficando atrás de George Russell que se mostrou mais competitivo nas primeiras provas. Na segunda metade, temos um Hamilton revigorado, muito mais competitivo e capaz de lutar por vitórias. E se a Mercedes mantiver o nível e continuar a crescer, Hamilton pode sair com ainda mais triunfos no bolso.

Lewis Hamilton – Nota 7