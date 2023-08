F1, Balanço de verão: Lewis Hamilton e George Russell | AutoSport

A Mercedes começou a temporada a correr atrás do prejuízo, apesar de ter terminado 2022 com desempenhos positivos. Entrando a equipa de novo aos ‘soluços’, com problemas evidentes no W14 herdados do W13, George Russell e Lewis Hamilton foram fazendo o que podiam. No entanto, uma nova força começou muito forte a temporada: a Aston Martin.

Com o AMR23 muito mais competitivo do que o W14 ou o carro da Ferrari e com os problemas no carro a colocar em causa o desempenho dos dois pilotos de Brackley, Lewis Hamilton começou mais forte do que o seu companheiro de equipa, continuando assim até à pausa de verão. O mais velho dos dois pilotos britânicos foi, no geral, o piloto mais competente ao volante do carro da Mercedes, com George Russell a mostrar muito menos do que o fez em 2022. Em 12 provas realizadas, Hamilton subiu por quatro vezes ao pódio, enquanto Russell só o fez por uma vez e todos as restante estatísticas até esta altura da temporada dão vantagem ao nº44.

Mais apagado do que na sua época de estreia pela Mercedes, Russell enfrenta algumas dificuldades, tendo cometido pelo caminho alguns erros que comprovam o desafio que está a ser a temporada.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Lewis Hamilton 0 1 2 4º 147 George Russell 0 0 1 6º 99

