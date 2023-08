F1, Balanço de verão: Lando Norris e Oscar Piastri | AutoSport

De forma semelhante ao que aconteceu à Mercedes e Ferrari, também a McLaren entrou mal na temporada de 2023. Ainda assim, a primeira metade do ano terminou de forma positiva, tanto em termos de pontos somados, como de comprovar que Oscar Piastri é um companheiro de equipa forte para Lando Norris.

Oscar Piastri deu nas vistas especialmente na Bélgica – por pouco não foi o mais rápido na qualificação para a corrida Sprint, que ainda chegou a liderar – mas o jovem australiano já tinha dado provas de ser competitivo quando as atualizações da equipa foram montadas no seu monolugar. No entanto, Lando Norris tem mais 35 pontos somados do que o estreante Piastri e conquistou dois pódios consecutivos para a equipa.

A sorte não esteve com Oscar Piastri em algumas corridas, mas o jovem é rookie na F1 e já conseguiu dar nas vistas, enquanto Lando Norris continua a consolidar a sua posição dentro do pelotão como um dos pilotos mais competitivos. Quem ganha é a McLaren, que parece ter encontrado uma dupla que os pode levar de novo para o topo da classificação, se tiverem carro para isso, obviamente.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Lando Norris 0 0 0 8º 69 Oscar Piastri 0 0 0 11º 34

Foto: McLaren