F1, Balanço de verão, Ferrari: A desilusão continua | AutoSport

A Ferrari começou 2022 com boas prestações e até a corrida do Mónaco parecia ter condições para se manter na lutar pelo título, mas o sonho dos tifosi acabou com a equipa a cair de rendimento vendo a Mercedes aproximar-se perigosamente do segundo lugar que acabou por ser um prémio de consolação para a Ferrari. Esperava-se que 2023 pudesse ser um ano melhor para a Ferrari, mas a realidade acabou por ser bem diferente.

Mattia Binotto saiu da equipa e para o seu lugar entrou Fred Vasseur. A mudança trouxe, como seria de esperar, alguma turbulência e alguns responsáveis por departamentos importantes quiseram também abandonar. A Ferrari perdeu pessoas valiosas em posições-chave e tem contratado, numa reestruturação que acabou por ser mais profunda do que o inicialmente previsto. O resultado em pista acabou por ser inevitável.

A Ferrari trouxe um carro competente, mas com um problema grave. Na busca de mais apoio aerodinâmico, criaram um carro que, ao contrário do Aston Martin das primeiras corridas, gerava muito apoio aerodinâmico, mas com uma janela operacional muito curta. Um carro difícil de afinar, difícil de guiar e que desgastava muito os pneus (um dos maiores problemas). É por isso que a Ferrari acabou sempre por ser mais forte em qualificação do que em corrida. Esses problemas têm sido abordados pelos engenheiros, mas ainda sem uma solução que se possa considerar definitiva e eficaz. Assim, a Ferrari tem evidenciado problemas e falta de competitividade em algumas corridas, numa época medíocre até agora. Os erros do lado desportivo (decisões estratégicas menos conseguidas e erros nas paragens nas boxes) continuam por resolver, o que vai desgastando os pilotos que denotam uma clara falta de confiança nas decisões da equipa.

O resultado, até agora, é claro nos números. A Ferrari está na luta pelo segundo lugar, mas não apresenta a mesma força que a Mercedes apresenta agora, ou que a Aston Martin já mostrou, e a McLaren ameaça ser uma adversária no restante da época. O balanço para já não é muito positivo e é preciso que a Ferrari mostre mais, sendo que todos esperam uma Scuderia a lutar pelos primeiros lugares.

Posição – 4º

Vitórias – 0

Pódios – 3

Poles – 2

Pontos – 191