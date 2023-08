F1, Balanço de verão: Fernando Alonso e Lance Stroll | AutoSport

A Aston Martin surgiu em 2023 com um desempenho muito melhorado do seu monolugar, deixando para trás equipas adversárias com bem mais poder e história na Fórmula 1, como o caso da Mercedes e Ferrari, mas surpreendendo de igual forma a McLaren e Alpine.

O ‘salto’ competitivo da equipa coincidiu com a entrada de Fernando Alonso na estrutura, possibilitando ao piloto espanhol sonhar com o regresso às vitórias na F1. Apesar de ter subido ao pódio por seis vezes – apenas batido pelos dois pilotos da Red Bull – Alonso começou a perder terreno para os seus perseguidores. Esteve próximo de poder alcançar o segundo lugar, mas com o desenvolvimento dos monolugares adversários, o espanhol perdeu terreno para Pérez e para o atual quarto classificado, Lewis Hamilton. Tem agora dois pontos de vantagem para o britânico.

Lance Stroll começou a temporada com uma lesão que o impediu de testar e com limitações físicas nas primeiras provas do calendário. O piloto canadiano não conseguiu tirar partido do seu carro quando este estava mais à frente do Mercedes, Ferrari e McLaren, perdendo por isso o momento certo para poder pontuar e assumir outra posição na tabela classificativa.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Fernando Alonso 0 0 0 3º 149 Lance Stroll 0 0 0 9º 47

Foto: Aston Martin