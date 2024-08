F1, Balanço de verão: Esteban Ocon

Com as malas feitas para rumar à Haas, Esteban Ocon não teve um início de temporada fácil, semelhante ao que aconteceu coletivamente à Alpine, somando-se novos episódios de confronto direto com o seu companheiro de equipa, algo que parece acompanhar a carreira do francês.

Sem conseguir sair do fundo da classificação num duro e complicado início de temporada, Ocon foi o primeiro piloto da Alpine a pontuar, parecendo ter um ascendente sobre Pierre Gasly em algumas corridas. No entanto, o incidente entre ambos, com responsabilidade de Ocon no toque, no Mónaco, retirou a forte possibilidade da Alpine poder pontos importantes com os dois pilotos. Foi uma situação que levou Bruno Famin, antigo chefe de equipa, a criticar abertamente as ações de Ocon e pesou no ambiente da estrutura.

Conseguindo regressar aos pontos nos GP do Canadá e Espanha, mas já com Gasly a passar-lhe à frente na classificação. Ocon equilibrou as contas e na Bélgica, após uma fase menos positiva da equipa que se refletiu nos azares de Gasly a partir da Áustria. Desta forma, Esteban Ocon tem 5 pontos somados, menos um do que o seu companheiro de equipa, mas quererá ter uma última palavra no confronto interno antes de deixar a equipa.

Esteban Ocon – Nota 5

Foto: MPSA/Phillipe Nanchino