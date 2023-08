F1, Balanço de verão: Esteban Ocon e Pierre Gasly | AutoSport

A dupla francesa da Alpine tem tentado obter os melhores resultados possíveis, mas num pelotão com diferenças tão curtas, a falta de competitividade dos monolugares pode significar ficar fora dos pontos. Este é o maior problema de Esteban Ocon e Pierre Gasly, mas também não ajudou as críticas públicas do anterior CEO Laurent Rossi e a remodelação da estrutura da equipa antes das férias.

Sem ter conseguido dar um passo em frente em termos competitivos, a Alpine não conseguiu dar o melhor carro aos dois pilotos, que se vêm envolvidos frequentemente na luta pelas últimas posições pontuáveis. Também os dois pilotos já cometeram erros que tiveram impacto nos seus resultados finais.

Esteban Ocon mostrou no GP do Mónaco as qualidades que muitas vezes tem dificuldades em exprimir em pista. Em qualificação e em corrida esteve melhor do que Pierre Gasly e num traçado exigente como o Mónaco, isso é um argumento muito bom para qualquer piloto, tendo sido o seu ponto mais alto da temporada até agora. Colecionou alguns erros, como aconteceu no Bahrein ou na Bélgica, quando teve uma saída de pista numa altura importante da qualificação.

Também Pierre Gasly começou mal a temporada, ainda na qualificação. Conseguiu ainda pontuar na corrida, enquanto o seu companheiro de equipa desistia depois de vários erros seus e da equipa. O melhor momento de Gasly ocorreu na corrida Sprint da Bélgica, quando terminou no terceiro posto da classificação.

Ambos os pilotos podem e devem fazer mais, mas a equipa também tem de resolver várias questões para poder dar aos pilotos o que eles precisam.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Esteban Ocon 0 0 0 10º 35 Pierre Gasly 0 0 0 12º 22

Foto: Alpine