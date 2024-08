F1, Balanço de verão: Daniel Ricciardo

O australiano tem desperdiçado oportunidades. Se Ricciardo tivesse estado ao nível que se esperava dele, provavelmente teria já o lugar da Red Bull à disposição. Assim, viu Pérez ficar como colega de Verstappen, apesar das suas fracas prestações. Ricciardo está a ter oportunidades que outros pilotos não tiveram. Pierre Gasly aproveitou da melhor forma o regresso à Alpha Tauri para cimentar a sua posição na F1. Ricciardo está numa fase em que se fosse dispensado agora, ninguém ficaria surpreendido. Ricciardo precisa de fazer mais e melhor. Já mostrou que pode fazer melhor e ainda há muitos que acreditam que ele pode voltar a esse nível. Mas cabe-lhe mostrar isso na pista. Não o tem feito. As boas graças dos responsáveis da Red Bull não duram para sempre e, no seu caso, já duram há muito.

O Daniel Ricciardo da Red Bull era temível. Apesar de não ter a velocidade pura de outros, tinha no seu arsenal agressividade controlada, boa gestão de corrida, excelente feeling nas travagens, que fazia dele o “melhor ultrapassador” da F1. Tudo isso se perdeu na Renault, onde ainda deu boa conta de si, com o cenário a piorar claramente na McLaren. Regressou ao reino da Red Bull, piscando o olho ao lugar de Sergio Pérez e a sua entrada na Alpha Tauri, agora RB, era a porta ideal para regressar à equipa principal. Mas a desilusão tem tomado conta da carreira de Ricciardo nos últimos anos. Em 2024, de volta às épocas a tempo inteiro, pouco tem mostrado que justificasse a sua chamada para ocupar o lugar ao lado de Max Verstappen.

