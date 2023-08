F1, Balanço de verão: Charles Leclerc e Carlos Sainz | AutoSport

Mesmo com as mudanças ocorridas na gestão operacional da Ferrari, a equipa italiana demonstra ainda alguns pontos frágeis, além do monolugar de 2023 apresentar uma desvantagem competitiva em corrida para os principais adversários. Os pilotos estão longe de ter máquinas ao seu dispor para poder lutar regularmente pelas posições de pódio, sendo o SF-23 uma máquina complicada de entender.

Charles Leclerc começou a temporada sem pontuar e foi perceptível a degradação da relação com a equipa, principalmente com o seu engenheiro de corrida. O piloto parece desconfiar de quase todas as decisões da equipa, talvez em resultado das falhas da temporada passada e de algumas já em 2023. A motivação também não é a melhor, nem mesmo com as pole positions conquistadas pelo monegasco no Azerbaijão e Bélgica e os três pódios nas 12 primeiras corridas da temporada.

Carlos Sainz continua muito interventivo na estratégia da equipa durante as corridas, mas o mais perto que esteve de subir ao pódio foi na prova de abertura da temporada. O piloto espanhol não tem uma diferença pontual muito grande para o seu companheiro de equipa (-7 pontos), no entanto, Leclerc sempre foi forte em qualificação e isso rendeu-lhe melhores resultados em algumas das provas.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Charles Leclerc 0 2 0 5º 99 Lance Stroll 0 0 0 7º 92

