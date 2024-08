F1, Balanço de verão: Carlos Sainz

A primeira metade da temporada de 2024 de Carlos Sainz na tem sido uma montanha-russa, marcada tanto por pontos altos quanto por desafios. O ano do espanhol começou com uma nota forte, mas foi rapidamente ofuscado pela incerteza sobre o seu futuro.

A temporada começou de forma promissora para Sainz, que se juntou a Max Verstappen e Sergio Pérez no primeiro pódio do ano, seguindo-se uma paragem forçada no Barém devido a uma apendicite. Logo a seguir, um desempenho de destaque na Austrália, garantindo uma vitória após a desistência prematura do adversário neerlandês.

O sucesso inicial destacou o potencial de Sainz e a competitividade do carro da Ferrari no início da temporada, sabendo-se já que não seria piloto da Ferrari em 2025, o que lançou uma sombra sobre a sua época. Mesmo com os desafios físicos e mentais, Sainz conseguiu recuperar, mostrando resiliência e determinação.

Apesar da incerteza atual, Sainz teve uma série de desempenhos sólidos ao longo da época. Esteve sempre perto do seu colega de equipa Charles Leclerc na qualificação, sublinhando a sua competitividade na equipa, mas a partir do Grande Prémio da China, apenas por duas ocasiões (Áustria e Grã-Bretanha) somou mais pontos do que o monegasco, perdendo o ímpeto com que começara o ano.

O Grande Prémio do Canadá foi um ponto baixo, onde os erros cometidos ao longo do fim de semana levaram a um final dececionante. No entanto, mesmo nos seus dias maus, Sainz conseguiu somar pontos, não terminando apenas a corrida canadiana, refletindo a sua capacidade de maximizar os resultados em circunstâncias difíceis.

Após meses de especulação e pressão, foi finalmente confirmado, após o Grande Prémio da Bélgica, que se juntará à Williams para a época de 2025. Esta mudança, embora não seja para uma equipa de ponta, oferece a Sainz a oportunidade de liderar uma equipa e continuar a sua carreira na F1, embora com expectativas diferentes.

Apesar dos desafios, incluindo uma corrida perdida e a constante especulação sobre o seu futuro, Sainz conseguiu manter-se competitivo e apresentar resultados quando foi necessário, com desempenhos consistentes e muita resiliência.

Carlos Sainz – Nota 8

Foto: MPSA/Phillipe Nanchino