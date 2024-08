F1, Balanço de verão: Aston Martin

A Aston Martin está uma sombra do que foi em 2023. Se na época passada a equipa surpreendeu com uma primeira metade de época excelente a todos os níveis, 2024 tem sido uma desilusão.

A matemática não engana. No ano passado a equipa sediada em Silverstone fez 280 pontos, 217 nas primeiras 14 corridas do ano. Este ano tem 73 pontos. Esperava.se uma Aston Martin muito melhor, capaz de estar na luta pelo top3. Mas fica agora a prova que 2023 foi mesmo um “golpe de sorte”. A equipa admitiu que não esperava mais que o top 5, e que nas corridas apenas apontava para os lugares pontuáveis. Os pódios de Fernando Alonso eram um extra muito bem-vindo. A estrutura sempre teve a noção das suas forças e fragilidades. Os resultados do arranque da época passada estavam acima do esperado. Este ano, estão abaixo.

A equipa procura soluções para a falta de andamento, com Alonso já a denotar falta de paciência. No entanto, fora de pista, a equipa continua a marcar pontos e se Adrian Newey for mesmo para a Aston, será um trunfo para a caminhada da equipa. É uma fase em que a Aston continua a apetrechar-se, com infraestruturas e pessoal qualificado. Talvez só em 2026 veremos o resultado de todo este investimento e evolução. Em 2024, para já, temos um retrocesso.

Aston Martin – Nota 5