F1, Balanço de verão, AlphaTauri: Fim de ciclo | AutoSport

Um pouco como a Alfa Romeo, a Alpha Tauri está em fim de ciclo. A equipa como a conhecemos vai mudar, passado a sua base técnica para o Reino Unido, com Franz Tost a deixar o leme da equipa. Estas mudanças vêm depois da morte do dono da Red Bull, Dietrich Mateschitz, que trouxe novas pessoas para o leme e com isso novas ideias. A Alpha Tauri vai continuar a ser, assumidamente, uma equipa B da F1, preparando pilotos para a Red Bull, mas a casa mãe quer fazer isso de forma mais barata, sem necessidade de injetar tanto dinheiro, ao contrário do que acontece com a equipa Red Bull, que dá lucro. O arranque deste ano foi o canto do cisne desta forma de “fazer a Alpha Tauri”. Tal como referimos com a Haas, já que se fala em valor na F1, que valor traz uma equipa assumidamente a viver na sombra de uma estrutura maior?

Em pista, o carro deste ano mostra-se pouco capaz e apenas Yuki Tsunoda foi capaz de fazer algo de interessante com ele. Nyck de Vries foi despachado e agora espera-se que Daniel Ricciardo possa trazer algo mais à equipa. Mas o cenário é pouco animador e com apenas três pontos conquistados, parece muito provável que a Alpha Tauri vai ser a pior equipa do ano, enquanto prepara as mudanças profundas para o seu futuro.

Posição – 10º

Vitórias – 0

Pódios – 0

Poles – 0

Pontos – 3