F1, Balanço de verão, Alfa Romeo: À espera da Audi | AutoSport

À imagem da época passada, a Alfa Romeo tem sido uma das equipas que tem mostrado menos performance. Das estruturas com “menos sal” da atualidade. Mas o motivo é fácil de entender. A Alfa Romeo está de saída, a Audi apronta a sua entrada e para os lados da Sauber prepara-se o futuro, pelo que o presente pode ser, compreensivelmente, um pouco descurado. A Alfa Romeo começou bem 2022 com 51 pontos marcados na primeira metade da época, com um carro bem-nascido, que aproveitou as debilidades alheias para se destacar. O gás acabou na segunda metade da época, em que a equipa marcou apenas 4 pontos, o suficiente para aguentar o sexto lugar, ex-aequo com a Aston Martin. Este ano, o cenário é diferente, com apenas nove pontos alcançados. As lutas do meio da tabela são muito mais renhidas do que no ano passado e há menos pontos disponíveis para as equipas de fundo da tabela. Juntando a isso o natural desinvestimento com a entrada da Audi, a Alfa Romeo está numa espécie de momento de espera, em que aguarda que um ciclo se feche para começar outro, bem mais entusiasmante. Para já fica um carro sem grandes argumentos, com pilotos que não têm ferramentas para brilhar mais. As mais recentes atualizações trouxeram algumas melhorias e pode ser que a Alfa faça um pouco melhor na segunda metade.

Posição – 9º

Vitórias – 0

Pódios – 0

Poles – 0

Pontos – 9