F1, Balanço de verão: Alexander Albon

A temporada de 2024 tem sido um desafio para Alexander Albon e para a Williams. Apesar das suas aspirações a um ano mais competitivo, enfrentaram inúmeros contratempos que tiveram um impacto significativo no seu desempenho. A equipa terminou o Grande Prémio da Bélgica mais uma vez fora dos pontos, com Albon em 12.º lugar, já depois de James Vowles ter admitido o fraco desempenho coletivo.

O piloto tailandês disse recentemente que a equipa está em desvantagem desde o início da época e destacam-se os atrasos e os contratempos iniciais.

Os problemas da equipa começaram com uma série de acidentes significativos que envolveram os dois pilotos. Em Melbourne, Albon sofreu um grave acidente na sexta-feira, o que levou a equipa a retirar Sargeant da corrida devido à falta de um chassi de reserva. Albon teve então de utilizar o carro de Sargeant. Seguiram-se dois acidentes no Japão. Todos os incidentes resultaram em elevados custos de reparação, desviando recursos que poderiam ter sido utilizados para melhorar o carro, no entanto, nem tudo se deve a estes fatores.

Uma das principais razões para as dificuldades da Williams tem sido o ritmo lento de desenvolvimento e a falta de atualizações significativas para o seu carro. E por isso, ao contrário do que aconteceu em 2023, Albon vai de férias com apenas 4 pontos somados, os mesmos que a Williams conta no mundial de construtores.

Apesar das dificuldades, Albon está esperançado para o resto da época, acreditando que a Williams ainda pode tentar chegar aos pontos e melhorar a sua classificação, visando terminar mais acima no mundial.

A temporada de 2024 de Alexander Albon com a Williams tem sido marcada por acidentes prematuros, restrições de recursos e desenvolvimento lento, mas há esperança de melhores desempenhos na última parte da época, sendo as próximas corridas cruciais para determinar se a equipa consegue contornar esta situação.

Alexander Albon – Nota 4

Foto: MPSA/Phillipe Nanchino