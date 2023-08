F1, Balanço de verão: Alex Albon e Logan Sargeant | AutoSport

A Williams faz o que pode para sair dos últimos lugares da classificação e tem de ter uma avaliação positiva comparativamente ao ano passado. Entre os dois pilotos a diferença é enorme. De um lado da garagem está o experiente Alexander Albon, do outro o estreante Logan Sargeant, que tem os seus próprios desafios para ultrapassar.

Enquanto Sargeant ainda não somou qualquer ponto e ainda está em fase de adaptação à Fórmula 1, tendo-se visto alguns bons momentos do norte-americano, mas também alguns erros característicos dos estreantes, Alex Albon volta a comprovar a sua técnica dentro do pelotão.

O piloto tailandês tem-se mostrado aguerrido, difícil de ultrapassar e sabe tirar o melhor partido do seu monolugar, que apesar de não ser uma máquina poderosa, tem alguns pontos positivos no seu desempenho, principalmente em velocidade de ponta.

É verdade que Albon conta com 11 pontos no mundial, já sendo mais do que na temporada completa de 2022, mas além dos bons desempenhos do piloto, também a equipa subiu de forma e permite um pouco mais.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Alex Albon 0 0 0 13º 11 Logan Sargeant 0 0 0 19º 0

Foto: Williams Racing