F1, Balanço da época 2024: Red Bull

O início de 2024 parecia uma reedição de 2023, com a Red Bull a dominar avassaladoramente as primeiras corridas. Mas a segunda metade da época afastou a equipa austríaca do topo da tabela e acabou por afastar a equipa da rota do título.

Nas primeiras 11 corridas de 2024 a Red Bull apenas ficou por duas vezes abaixo dos 25 pontos conquistados por fim de semana. Depois do GP da Áustria, e nas 13 corridas seguintes apenas marcou 25 pontos por quatro vezes. Uma mudança inesperada que apenas não teve efeitos mais pronunciados porque Max Verstappen foi fazendo pequenos milagres.

Apesar dos muitos pontos conquistados nas primeiras jornadas do ano, a Red Bull começou o ano com instabilidade. A liderança de Christian Horner foi colocada em causa e a estabilidade da equipa foi questionada. Horner foi acusado de conduta imprópria de cunho sexual contra uma funcionária. A equipa conduziu uma auditoria independente de oito semanas, durante a qual Horner manteve as suas funções normalmente.

O caso teve desdobramentos polémicos, incluindo a divulgação de supostas provas, críticas públicas de Jos Verstappen e a suspensão da funcionária denunciante. O incidente gerou debates sobre transparência e conduta na Fórmula 1, mas Horner permaneceu no comando da RBR. No entanto, a onda de saídas da Red Bull, com Adrian Newey à cabeça foram sinais que a força e a união da equipa se estavam a perder. A Red Bull terminou o ano sem o título de construtores, sem muitos nomes fortes que reforçaram os adversários e com um futuro onde as incertezas imperam. 2025 é o último ano deste conjunto de regulamentos. Em 2026 teremos novos chassis, novas unidades motrizes e a Red Bull vai estrear-se como fornecedora de unidades motrizes. Pode ser o início de um período afastado da frente da grelha, enquanto não dominam os truques que Ferrari e Mercedes já conhecem. Com a instabilidade latente, um período de adaptação a uma nova fase completamente nova, pode ser o início de um período menos positivo para a Red Bull, o que pode afastar Max Verstappen da equipa.

O neerlandês provou que sozinho consegue levar a equipa às costas. Marcou mais do dobro dos pontos de Sergio Pérez e, apesar de não ter conseguido levar a equipa ao título, assegurou o seu quarto cetro, num feito histórico, mais uma prova do seu talento e capacidade. Verstappen já é dos melhores de sempre e entende-se porque a Red Bull se agarra com unhas e dentes ao seu talento. É que já são poucos os pilotos que, só por si, fazem a diferença. E Verstappen provou que consegue isso em mais uma temporada estupenda, apesar de menos exuberante, pois as condições não o permitiam.

Já Sergio Pérez não foi capaz de dar o que a equipa precisava. Sem ritmo para acompanhar Verstappen, ficou demasiado longe do seu colega de equipa e a equipa pagou um preço elevado. Desde o GP do Mónaco, Perez marcou apenas 45 pontos, muito pouco para um piloto de equipa que quer lutar por títulos. A equipa manteve-o até ao final da temporada, mas a sua saída acabou por ser inevitável e merecida. Segue-se Liam Lawson, que terá como tarefa evitar o destino dos colegas de equipa de Verstappen que foram todos trucidados pelo talento do neerlandês.

Notas

Red Bull – Nota 7

Max Verstappen – Nota 10

Sergio Pérez – Nota 4