F1, Balanço da época 2024: McLaren

26 anos depois, a McLaren voltou a festejar. Uma travessia do deserto na qual o oásis pareceu uma vezes mais longe, outras vezes mais perto, mas sempre demasiado distante para ser agarrado. A McLaren conseguiu finalmente colocar ponto final no jejum de títulos, numa época nada fácil.

Zak Brown cumpriu a promessa. Quando assumiu a equipa em 2018 e afirmou que seriam necessários cinco anos para regressar aos títulos, talvez não tivesse ideia que a sua profecia se iria realmente concretizar. Depois da queda até ao fundo, a McLaren soube reconstruir-se e reerguer-se.

De 1999 a 2013, último ano antes da entrada na era híbrida, a McLaren foi vice-campeã sete vezes e apenas por duas vezes ficou fora do top5 (esquecendo o ano do Spygate, 2007). A McLaren era uma das melhores equipas, uma estrutura forte, poderosa, com Ron Dennis a deixar as fundações para um futuro brilhante. Mas veio 2014, os motores híbridos e o início da espiral descendente. Um primeiro ano falhado, em que a McLaren esperou pela Honda para voltar a fazer história.

A história fez-se, mas não da forma desejada, com uma das piores fases da equipa, que levou inclusive à saída de Ron Dennis, o homem que reergueu a equipa nos anos 80. Chegou Zak Brown e com ele uma reestruturação profunda que implicou mudanças quer na organização interna, quer na infraestrutura da equipa, com a necessidade de construir um novo túnel de vento, um novo simulador e dar à equipa equipamentos de última geração. Uma mudança que iria ser demorada, mas essencial para permitir à equipa reaproximar-se do topo.

O caminho foi sendo feito passo a passo e desde 2018 que a equipa deu passos certeiros, rumo ao topo. 2023 parecia mais um ano de crescimento, mas sem frutos. A época começou muito mal e, depois da saída de Andreas Seidl, Andrea Stella assumiu a liderança e deixava claro na apresentação da equipa que as primeiras corridas seriam apenas um prólogo, com um novo carro a ser desenhado e construído.

A equipa estava, de facto, longe da frente nas primeiras provas do ano. Mas veio Miami com as primeiras atualizações e tudo mudou. A McLaren subiu de nível e passou a lutar por vitórias, tornando-se, a certo ponto da temporada, a melhor equipa (mais rápida, melhores paragens nas boxes – a par da Red Bull). Faltaram alguns pormenores como melhores decisões nas opções estratégicas e melhor gestão dos pilotos.

Lando Norris assumiu pela primeira vez o papel de candidato ao título, papel que não lhe assentou muito bem. Norris mostrou uma velocidade estupenda, com algumas poles brilhantes, mas faltou agressividade, determinação e uma sede de vitórias muito maior do que a que demonstrou. Nas lutas com Max Verstappen foi invariavelmente superado, a sucessão de maus arranques revelou uma preparação abaixo do desejável e isso hipotecou as suas hipóteses de, pelo menos, pressionar verdadeiramente Verstappen. Mas esta época terá sido a mais importante para o seu sonho de ser campeão. Pela primeira vez teve material para chegar ao título e não aproveitou. E isso certamente que o tornará melhor piloto. Veremos em 2025 se as lições foram aprendidas, mas 2024 mostrou o talento de Norris e as suas fragilidades.

Oscar Piastri, no seu segundo ano, já conquistou vitórias e deu mais um passo na sua evolução. Em corridas já mostrou uma solidez e uma consistência assinaláveis. Faltou apenas um pouco mais de performance em qualificação para chegar ao nível de Norris. Piastri pode ser um caso sério e tem todas as caraterísticas para ser um grande campeão. Falta-lhe apenas evoluir em certos aspetos. Mas parece claro que em corrida, parece ter mais argumentos em lutas roda com roda do que Lando Norris.

Para 2025 a estrutura mantém-se, a dupla também. Este ano já vimos alguns sinais de crispação entre ambos, que foram resolvidos porque a luta pelo título de construtores sobrepôs-se ao resto. Veremos em 2025 como evolui esta relação de uma das melhores duplas da atualidade, mas que vai precisar de uma gestão mais cuidada e inteligente.

Notas

McLaren – Nota 9

Lando Norris – Nota 9

Oscar Piastri – Nota 8