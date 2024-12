F1, Balanço da época 2024: Ferrari

A Ferrari conquistou o seu sétimo vice-campeonato de construtores desde 2008, ano do último título conquistado pela Scuderia. A época 2024 foi à imagem de muitas outras dos últimos anos, com a Ferrari a nunca ser uma verdadeira candidata ao título, vivendo de alguns fogachos ao longo da temporada.

A Ferrari fez uma época regular, estando quase sempre na luta pelos primeiros lugares. No entanto, faltou um pouco mais de performance para se assumir como forte candidata. No início da temporada, a Red Bull era a equipa mais forte e a meio da temporada foi a vez da McLaren assumir-se como a equipa mais forte.

A Ferrari teve um abaixamento de forma a meio da temporada, mais ou menos na mesma altura em que a Mercedes se destacou. O último terço da época trouxe uma Ferrari mais forte e mais capaz de chegar ao topo da tabela e lutar por triunfos e até pelo título de construtores que escapou por apenas 14 pontos. No entanto, no cômputo geral, a Ferrari teve sempre um papel secundário, com o protagonismo a ficar para a Red Bull e McLaren, apesar de ter estado na luta pelo título.

O problema não esteve nos pilotos que estiveram em boa forma durante a grande maioria do ano. Charles Leclerc e Carlos Sainz formaram a dupla da Ferrari ao longo de quatro épocas, uma dupla forte que não ficou a dever nada às duplas anteriores, constituídas por campeões. A relação entre ambos foi sempre boa e se Charles Leclerc se destacou nas qualificações, a inteligência de Carlos Sainz permitiu-lhe bons resultados. Leclerc conseguiu estar sempre um furo acima, mas Sainz foi sempre uma peça fundamental da equipa e o facto de haver algumas vozes que têm dúvidas sobre a troca de Sainz por Lewis Hamilton é talvez o melhor elogio ao trabalho do espanhol.

A época acabou por ser interessante, mas longe dos resultados pretendidos. Em 2024 encerrou-se um ciclo com a saída de Sainz que promoveu um ambiente saudável mesmo com alguns momentos mais quentes. Mas foi um período calmo, em que as lutas internas foram muito controladas, com o foco apenas em tentar melhorar a equipa. Com a chegada de Lewis Hamilton, o ambiente deverá mudar muito. Se a mudança será para melhor ou pior, apenas o tempo o dirá.

Notas

Ferrari – Nota 8

Charles Leclerc – Nota 8

Carlos Sainz – Nota 7