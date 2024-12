F1, Balanço da época 2024: Aston Martin

Comparando 2023 com 2024, a impressão com que ficamos, sem grandes pesquisas, é que 2023 foi um ano incomparavelmente melhor que 2024. Na prática, o resultado foi igual, com um quinto lugar na tabela de construtores. A forma como esse resultado foi atingindo é, no entanto, esclarecedora.

Em 2023 a Aston Martin conseguiu oito pódios e terminou a época com 280 pontos. Em 2024, o melhor resultado foi um quinto lugar na Arábia Saudita e a época terminou com… 94 pontos. Esta diferença explica-se com a melhoria de forma de equipas como a McLaren e Ferrari, que lutaram até ao fim pelo título de construtores, com a Mercedes e a Red Bull também sempre, pelo menos, muito perto das primeiras posições. Quatro equipas, oito pilotos quando apenas pontuam os 10 primeiros.

A Aston Martin terminou a época 2023 com a motivação em alta, pois rubricara uma temporada acima das expetativas iniciais. É certo que o objetivo inicial era o quinto lugar, mas a equipa mostrou potencial para algo mais, especialmente na primeira metade da época. Perdeu um pouco de fulgor ao longo da segunda metade, mas o balanço geral era amplamente positivo. Em 2024 o cenário foi muito diferente. A falta de competitividade notou-se nas primeiras corridas do ano, mas acentuou-se à medida que a época foi avançando, especialmente no último terço do ano, com a equipa já focada na próxima época.

As melhorias implementadas não trouxeram grandes ganhos e a equipa foi perdendo o comboio para o top 4 bem cedo. O resto da concorrência não era ameaça, pelo que a Aston Martin acabou por ter uma época bastante morna, sem grandes motivos de destaque.

Um dos pilotos que menos se destacou foi Lance Stroll. Terminou a temporada com apenas 24 pontos e poucas foram as suas prestações dignas de registo. Não há muito a dizer de um piloto que dentro de pista refletiu a postura apática que manteve fora dela, o que não contribuiu nem para si, nem para a sua equipa. A sua postura foi de tal forma distante e pouco colaborativa que muitas vezes as suas declarações ficaram para segundo plano ou nem sequer eram usadas.

No extremo oposto esteve Fernando Alonso. Com o crer de um jovem com metade da sua idade mostrou que mantém uma forma invejável. Muitos dos seus resultados foram obtidos apenas pela sua garra e inteligência em pista. Com 70 pontos conquistados, deixou Stroll bem longe e foi sempre protagonista. Não fez mais porque não tinha material para isso. Mas além de ser um grande piloto, é também alguém que sabe usar a imprensa a seu favor. É, neste momento, o único elemento da equipa que dá alguma visibilidade à marca Aston Martin.

A Aston precisa de mais e tem trabalhado para isso. A entrada de Adrian Newey vai dar um impulso renovado à equipa e as mudanças nas chefias da área técnica pode dar uma lufada de ar fresco que parece ser necessária. O melhor da Aston Martin poderá chegar nas próximas épocas, mas este ano, ficou longe as aspirações anunciadas por Lawrence Stroll, que continua o seu trabalho, apostando em nomes fortes. A subida de forma da Aston Martin parece uma inevitabilidade, dado o investimento e as contratações sonantes, mas 2024 foi mais um aviso de que é preciso fazer mais.

Notas

Aston Martin – Nota 5

Fernando Alonso – Nota 7

Lance Stroll – Nota 4

Foto: Philippe Nanchino /MPSA