F1, Balanço da época 2022, Zhou Guanyu: Boa estreia | AutoSport

A contratação de Zhou Guanyu para 2022 ficou sempre ensombrada pelo bom patrocínio que acompanhou o piloto chinês na Alfa Romeo. No entanto, ainda em fase de adaptação, Zhou foi capaz de comprovar aos mais céticos o seu potencial na Fórmula 1. O carro não permitiu muito mais, mas num ano de crescimento na competição, Zhou conseguiu mostrar que já fez muitos progressos e teve direito a nova época na equipa suíça. Terá a obrigação de apresentar mais, mas a última ultrapassagem da época de Zhou, uma das melhores do ano, em Abu Dhabi, comprova que o chinês deu um passo importante e sente-se mais confortável com o monolugar de Fórmula 1, muito diferente dos anteriores e dos carros que pilotou na F2 e F3. Zhou parece ser um piloto sólido e se assim for, 2023 poderá ajudar muito mais a equipa a conquistar pontos para o campeonato.

Nota: 4