F1, Balanço da época 2022, Pierre Gasly: Muito aquém do esperado | AutoSport

Nas últimas 3 temporadas, Pierre Gasly tinha “vingado” a sua despromoção da Red Bull e tinha terminado os anos dentro dos 10 primeiros do campeonato, mas em 2022 o francês foi uma amostra do tempo que passou na equipa de Milton Keynes. É certo que o carro italiano não ajudou, mas Gasly não fez tudo o que se esperava dele, comprovando-se pelas inúmeras penalizações sofridas e pelas constantes queixas no rádio. Esteve instável nas provas e só por uma vez terminou acima do oitavo lugar.

Reforçamos que o AT03 teve muito peso nos desempenhos instáveis de Gasly, mas o francês não parecia em pista o mesmo piloto das épocas anteriores e a melhor notícia acabou por ser a sua contratação pela Alpine, que deverá oferecer um melhor monolugar em 2023. Aí poderemos aferir se este ano foi uma “acidente” ou se Gasly tem mais dificuldade com esta geração de monolugares.

Nota: 4