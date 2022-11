F1, Balanço da época 2022, Mercedes: Prova de superação | AutoSport

É preciso recuar até 2013 para termos uma época sem títulos por parte da Mercedes. Nove anos depois, a Mercedes terminou a época 2022 com “apenas” uma vitória no seu CV. Olhando ao que os Flechas de Prata fizeram nos últimos anos, é pouco. Olhando ao que foi a época da Mercedes… foi um excelente prémio para uma equipa que parecia destinada ao fracasso.

A Mercedes achou que tinha encontrado o truque que tinha escapado a todos. O conceito “sidepod zero” do W13(com flancos quase inexistentes) deu-nos um carro feio, mas a Mercedes tinha grandes esperanças. Mas o que aconteceu foi um pequeno pesadelo, com um carro difícil de entender, um dos que mais porpoising sofreu na primeira metade da época e com um motor que não era o mais performante da grelha. Esta parecia uma receita para o desastre, mas a Mercedes mostrou que é uma estrutura soberba e conseguiu evoluir o seu carro de forma a tornar-se uma ameaça à Ferrari,no fim da época. A equipa uniu-se, trabalhou em conjunto, tal como a nova dupla de pilotos, com Lewis Hamilton a assumir a responsabilidade de guiar a equipa e fazer o trabalho de sapa e George Russell a mostrar que tem tudo para ser a referência da equipa no futuro. 2022 foi pobre ao nível dos resultados, mas foi talvez a maior prova da força da Mercedes e da capacidade de resolução de problemas. Provaram que são uma das melhores equipas e responderam com sucesso ao desafio.

Mercedes – Nota 8 (de 0 a 10)

Ponto fraco – o W13 que prometeu muito mas deu muito pouco

Ponto forte – a união da equipa que conseguiu tornar o W13 minimamente competitivo