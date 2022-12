F1, Balanço da época 2022, Alex Albon: Excelente regresso | AutoSport

Parar um ano e regressar é algo muito difícil na F1, mais ainda se essa paragem acontece depois do segundo ano, ainda na fase de aprendizagem e desenvolvimento do piloto. Alex Albon teve pouco tempo para se ambientar à F1, saltando da Alpha Tauri para a Red Bull em pouco mais de seis meses, sendo “cuspido” no final da segunda época. Mas o talento do piloto sempre foi reconhecido e só isso explica o tratamento diferenciado da Red Bull em relação a Pierre Gasly (que passou a ser logo carta fora do baralho). Alex Albon regressou para uma Williams pouco competitiva, mas conseguiu bons resultados, terminando três vezes nos pontos, contra apenas uma presença no top 10 de Nicholas Latifi. Albon fez esquecer George Russell, instalou-se na equipa rapidamente e conquistou o primeiro ponto logo na terceira corrida. Conseguiu terminar a maioria das corridas por volta do 12º ou 13º posto, enquanto o seu colega se arrastava no fim do pelotão. Albon teve uma excelente época de regresso e mostrou que tem talento para ficar na F1.

Nota: 7