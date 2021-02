F1: Balance of Performance ainda em cima da mesa

Uma das medidas que está a ser ainda ponderada nas próximas épocas é a colocação de uma espécie de Balance of Performance para que não haja demasiadas discrepâncias na competitividade das equipas.

Este BoP destina-se a aproximar os motores das equipas durante o congelamento do motor, limitando o desempenho do motor dentro de um mínimo e máximo. Tal medida pode dar possibilidade às equipas menos competitivas para se aproximarem das equipas de topo, e, por conseguinte, tornar as corridas mais excitantes.

Recentemente Toto Wolff manifestou-se contra essa proposta considerando-a uma vergonha para a F1. No entanto o assunto está ainda a ser discutido e não é descabido pensar que tal possa avançar num futuro a curto prazo, pois ainda não se conhecem os pormenores do congelamento de motores.