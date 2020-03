F1: Baku precisa de tempo para reagendar a prova

O calendário da F1 irá ser fortemente revisto e algumas alterações terão de ser acauteladas com tempo, como é o caso de Baku.

O GP de Baku tem como palco um traçado citadino, que tem exigências diferentes em relação a um autódromo já preparado para receber provas. A organização tem de montar toda a estrutura e isso implica tempo.

Baku gostaria que sua corrida fosse remarcada, mas o porta-voz do circuito, Gulnaz Guliyeva, disse: “Temos uma corrida na cidade; portanto, ao contrário de outros circuitos, precisamos fazer obras. Isso exige que saibamos a data pelo menos dois meses antes do início da corrida. Aparentemente, o período de agosto a setembro será usado para as corridas adiadas”, acrescentou.

Guliyeva insistiu que, ao contrário de outras corridas, Baku não foi cancelado:

“No momento, apenas duas corridas foram canceladas – Austrália e Mónaco. Mas é claro que agora tudo depende da situação com a disseminação da pandemia de coronavírus pelo mundo, não apenas no Azerbaijão. Como sabe, existe um contrato, há obrigações, essa não é uma decisão unilateral”, disse ele à fonte local Sputnik.