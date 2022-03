F1: Bahrein dará mais dados sobre os novos pneus | AutoSport

Depois de três dias em Barcelona, os pilotos e as equipas enfrentam um desafio diferente no Bahrein. Um dos circuitos mais duros para os pneus, com um asfalto muito abrasivo, coloca novos pontos de interrogação aos engenheiros das equipas e da Pirelli. Mario Isola, em entrevista à F1 TV, afirmou que este era um teste útil para entender melhor os pneus. Se em Barcelona o feedback foi positivo, nesta pista, com um asfalto mais abrasivo e com as temperaturas, é provável que as equipas se queixem mais de sobreaquecimento das borrachas. Isola referiu que em Barcelona não houve problemas de “graining” (pequenas bolas de borracha que se formam na superfície dos pneus e que reduz a aderência total).

Como temos visto muitos pilotos a bloquear as rodas nas zonas de travagem, uma característica que era esperada, pela suspensão mais dura destes carros e que foi exacerbada pelo efeito oscilatório. Este é um teste importante para a Pirelli para ter novos dados numa pista completamente diferente de Barcelona e com exigências diferentes.