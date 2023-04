F1: Azerbaijão fica no calendário mais três anos | AutoSport

Foi anunciada hoje a renovação de contrato entre os promotores do GP do Azerbaijão e a F1. Baku irá receber a prova até, pelo menos, 2026.

“O Circuito da Cidade de Baku tornou-se um local extremamente popular para a Fórmula 1”, disse o presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali. “É um circuito incrível que proporciona sempre enorme drama e foi palco de algumas das corridas mais emocionantes dos últimos tempos. Estamos muito satisfeitos por alargar a nossa relação com o Azerbaijão e esperamos continuar a crescer juntos.”

“Estamos entusiasmados por confirmar a continuação da nossa parceria com a Fórmula 1”, acrescentou o ministro da Juventude e do Desporto do Azerbaijão, Farid Gayibov. “Em 2016, o impacto económico, social e cultural do desporto na nossa cidade e no nosso país foi notável. O Grande Prémio do Azerbaijão é uma fonte de grande orgulho para todo o país e continuará agora a inspirar e a entusiasmar os nossos fãs durante mais três anos. As últimas seis corridas foram algumas das melhores e mais dramáticas da longa história do desporto e estamos ansiosos por criar mais momentos mágicos para os fãs da F1 em casa e no estrangeiro nos próximos três anos – a começar por este fim-de-semana. Além disso, o acordo de hoje surge durante um fim-de-semana em que recebemos um número recorde de fãs de mais de 100 países, o que só serve para tornar este momento ainda mais especial.”

Apesar das muitas dúvidas que surgiram quando o traçado foi mostrado, Baku tornou-se numa das pistas que melhores corridas tem proporcionado. Talvez não seja o circuito preferido dos fãs, mas as corridas a que temos assistido na cidade azeri têm proporcionado bom entretenimento. É uma permanência que faz sentido e que era esperada.