F1: Azar de Charles Leclerc no Mónaco continua | AutoSport

Charles Leclerc não costuma ter sorte quando joga em casa. O piloto monegasco costuma ter azar quando corre na “sua” pista e este ano a maldição atacou mais cedo. O piloto da Ferrari rodava com o Ferrari 312 quando perdeu o controlo do carro na La Rascasse. O resultado foi um carro histórico danificado, assim como o ego do piloto.

Mais tarde, nas redes sociais, Leclerc brincou com a situação:

“Quando pensas já ter tido toda a má sorte do mundo no Mónaco e perdes os travões em La Rascasse com um dos mais icónicos carros históricos da Fórmula 1 da Ferrari.”