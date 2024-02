F1: Ayrton Senna e Roland Ratzenberger serão recordados em Imola | AutoSport

O Grande Prémio de Imola de 1994 estará, infelizmente como muitos outros na história da Fórmula 1, na memória dos verdadeiros fãs da disciplina. Nesse evento fatídico, perderam a vida Roland Ratzenberger, piloto austríaco de 33 anos, e Ayrton Senna, o tricampeão do mundo de 34 anos. O mundo parece ter parado durante semanas e a perda de jovens vidas como aquelas duas questionou muita coisa no desporto motorizado. Este ano, os promotores locais do Grande Prémio preparam eventos de homenagem aos dois pilotos, mas também esperam que a prova seja um momento de recuperação daquela região italiana, que em 2023 também perdeu muito em resultado das inundações que se verificaram e obrigaram ao cancelamento da corrida.

Em 2024 celebram-se os 30 anos deste fim de semana horrível para a Fórmula 1 e os promotores do Grande Prémio de Emilia Romagna e Made in Italy, assim designado e que tem como palco o mesmo Autódromo de Imola, vão recordar os dois pilotos que em 1994 perderam lá a vida. Além de vários eventos paralelos ao Grande Prémio que servirão de homenagem a Senna e Ratzenberger, os organizadores querem que a prova desta ano seja um momento revigorante para um região que no ano passado muito perdeu devido ao mau tempo e inundações.

“Enquanto região, desejávamos vivamente o regresso da Fórmula 1 a Imola, um evento central no calendário muito rico de eventos desportivos da Emília-Romanha”, disse Stefano Bonaccini, presidente da região da Emília-Romanha na apresentação do GP de 2024. “Este ano, o Grande Prémio é enriquecido com outros significados profundos: a memória de um campeão muito amado como Ayrton Senna e um forte sinal de um recomeço na Romagna atingida pelas inundações”.

Um sinal de recomeço e uma celebração da vida, apesar destas homenagens. O presidente do munícipio de Ímola, Marco Panieri , espera que o Grande Prémio seja “um grande momento de renascimento após o desastre de maio de 2023. Vamos organizar um grande evento, acolhendo da melhor forma possível os muitos fãs que virão ao circuito. Terá de ser uma celebração de orgulho e promoção do Made in Italy e da Emilia Romagna, bem como da nossa cidade. Continuaremos a investir nas instalações e a organizar muitos eventos paralelos no centro de Imola, também em memória de Senna e Ratzenberger”.