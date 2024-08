F1, Ayao Komatsu: “Nico Hülkenberg pode vencer corridas se tiver o carro certo”

O Diretor de Equipa da Haas, Ayao Komatsu, acredita que Nico Hülkenberg tem potencial para ganhar corridas com a Audi na Fórmula 1 se lhe for dado o carro certo.

Hulkenberg vai deixar a Haas no final da época para se juntar à Sauber, que se tornará a equipa oficial da Audi em 2026. Apesar das 217 corridas de F1 de Hülkenberg sem um pódio, Komatsu vê-o como um piloto de topo que pode competir por vitórias com um carro competitivo.

“O Nico é um ótimo piloto. Mas eu não falaria sobre o título do Campeonato do Mundo. Ele ainda nem sequer tem um pódio no seu nome”, disse Komatsu à Auto Motor und Sport. “Algo assim tem de acontecer passo a passo. Depois dos primeiros pódios e vitórias, um piloto tem de provar que é capaz de ter estes desempenhos de forma consistente. Não quero menosprezar o Nico, mas não posso estar aqui a afirmar que ele tem as qualidades de um Campeão do Mundo quando ainda nem sequer subiu ao pódio! Será um dos melhores pilotos da Fórmula 1? Absolutamente! Se ele tiver o carro certo, ele pode definitivamente competir por pódios e vitórias.”

Hülkenberg tem sido crucial para o desempenho da Haas esta época e Komatsu expressou que a equipa vai sentir a falta das suas contribuições.

“Adoro trabalhar com ele”, disse Komatsu. “Ele diz sempre o que pensa com honestidade e clareza, e empurra a equipa na direção certa. Vou ter saudades do Nico”.