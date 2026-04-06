F1: Ayao Komatsu impressionado com Oliver Bearman

Ayao Komatsu elogiou o desempenho de Oliver Bearman, afirmando não ver limites para a evolução do jovem piloto, que tem sido determinante no arranque de temporada da Haas. A equipa ocupa atualmente o quarto lugar no campeonato de construtores.

Oliver Bearman foi um dos rookies em destaque em 2025, evidenciando uma evolução significativa ao longo da época, após um início irregular. O seu melhor resultado foi um quarto lugar no Grande Prémio do México.

Na temporada de 2026, o piloto britânico, de 20 anos, manteve o bom momento, sendo responsável por 17 dos 18 pontos conquistados pela Haas até ao momento. Entre os resultados alcançados estão um sétimo lugar na Austrália e um quinto na China. No entanto, a sua participação no Grande Prémio do Japão ficou marcada por um acidente, após ser surpreendido pelas diferenças de velocidade em pista numa situação envolvendo Franco Colapinto, da Alpine.

Bearman também tem superado o colega de equipa Esteban Ocon em qualificação, liderando o confronto direto por 3-1 nas primeiras três corridas da época, incluindo a qualificação sprint na China, um domínio que se mantém desde a segunda metade de 2025.

Komatsu destacou ainda a evolução do piloto não só em termos de velocidade, mas também na capacidade de aprendizagem, integração com a equipa e consistência, tanto em pista como fora dela, incluindo o trabalho em simulador e nos testes de pré-temporada com os novos regulamentos.

Ayao Komatsu afirmou: “Extremamente impressionante. Mas, para ser justo, definimos um nível muito alto para o Ollie. Porque ele melhora sempre. A forma como consegue aprender e evoluir tão rapidamente é parte do que o torna incrível. Ele sempre teve uma velocidade fantástica. Não há dúvidas desde o primeiro dia. Mas penso que a razão pela qual estou tão entusiasmado é que não vejo o limite dele.

“O México no ano passado foi inacreditável. E a forma como se comportou durante os testes de pré-temporada com regulamentos completamente novos, trabalhando com a equipa, no simulador e fora da pista, foi muito boa.

Se olharmos para esses dois fins de semana de corrida [Melbourne e Xangai], diria que foram irrepreensíveis. Brilhante. E depois a atitude, a forma como trabalha com os engenheiros, a execução… por isso, sim, muito, muito satisfeito.”