F1: Ayao Komatsu falou com Akio Toyoda
O chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu, revelou ter tido recentemente uma longa conversa com o presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, durante um evento especial da parceria Haas-Toyota realizado em Fuji Speedway.
O encontro, que permitiu a pilotos japoneses testarem o monolugar da equipa norte-americana, insere-se no novo programa Haas TPC, financiado pela Toyota. Apesar de a marca nipónica não ter, para já, planos de regressar à Fórmula 1 com uma entrada oficial, fornecimento de motores ou compra de equipa, a colaboração representa um passo importante para a estrutura de Gene Haas, atualmente cliente da Ferrari.
Komatsu destacou o alinhamento de ideias com Toyoda:
“Conversei com Akio cerca de uma hora no circuito e reafirmámos a visão comum do que queremos alcançar com esta parceria. Falámos também sobre o que é necessário para a tornar realidade”, afirmou ao as-web.jp.
O japonês recordou ainda as palavras de Masaya Kaji, responsável da Toyota Gazoo Racing, que na conferência de imprensa sublinhou a importância de “criar uma cultura”. Segundo Komatsu, esse é também o objetivo da Haas: “Se fizermos isto em conjunto com a Toyota, podemos ajudar a estabelecer uma cultura de desporto motorizado no Japão.”
Quanto ao presente desportivo, o responsável da Haas reconhece melhorias, mas admite que o nono lugar atual não corresponde ao potencial da equipa:
“Em termos de velocidade, penso que estamos perto do quinto lugar. Temos de alcançar resultados de acordo com o nível do carro, e acredito que isso é possível.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI