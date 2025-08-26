F1: Ayao Komatsu falou com Akio Toyoda

O chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu, revelou ter tido recentemente uma longa conversa com o presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, durante um evento especial da parceria Haas-Toyota realizado em Fuji Speedway.

O encontro, que permitiu a pilotos japoneses testarem o monolugar da equipa norte-americana, insere-se no novo programa Haas TPC, financiado pela Toyota. Apesar de a marca nipónica não ter, para já, planos de regressar à Fórmula 1 com uma entrada oficial, fornecimento de motores ou compra de equipa, a colaboração representa um passo importante para a estrutura de Gene Haas, atualmente cliente da Ferrari.

Komatsu destacou o alinhamento de ideias com Toyoda:

“Conversei com Akio cerca de uma hora no circuito e reafirmámos a visão comum do que queremos alcançar com esta parceria. Falámos também sobre o que é necessário para a tornar realidade”, afirmou ao as-web.jp.

O japonês recordou ainda as palavras de Masaya Kaji, responsável da Toyota Gazoo Racing, que na conferência de imprensa sublinhou a importância de “criar uma cultura”. Segundo Komatsu, esse é também o objetivo da Haas: “Se fizermos isto em conjunto com a Toyota, podemos ajudar a estabelecer uma cultura de desporto motorizado no Japão.”

Quanto ao presente desportivo, o responsável da Haas reconhece melhorias, mas admite que o nono lugar atual não corresponde ao potencial da equipa:

“Em termos de velocidade, penso que estamos perto do quinto lugar. Temos de alcançar resultados de acordo com o nível do carro, e acredito que isso é possível.”