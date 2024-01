F1, Ayao Komatsu: “Entusiasmado por ter a oportunidade de ser Chefe da Haas F1 Team” | AutoSport

Ayao Komatsu é o novo rosto da liderança da Haas. Com mais de 20 anos de experiência na Fórmula 1, tanto em engenharia como em gestão, o japonês de 47 anos, licenciado em engenharia, iniciou a sua carreira no desporto automóvel na British American Racing, antes de uma longa passagem pela Renault. Komatsu irá agora supervisionar todos os elementos de competição do negócio como Chefe de Equipa.

“Estou naturalmente muito entusiasmado por ter a oportunidade de ser Chefe de Equipa na MoneyGram Haas F1 Team”, declarou Ayao Komatsu, recém-nomeado Chefe de Equipa da MoneyGram Haas F1 Team. “Tendo estado com a equipa desde a sua estreia nas pistas em 2016, estou obviamente empenhado no seu sucesso na Fórmula 1. Estou ansioso por liderar o nosso programa e as várias operações competitivas internamente para garantir que podemos construir uma estrutura que produza melhores desempenhos em pista. Somos uma empresa baseada no desempenho. Obviamente, não temos sido suficientemente competitivos nos últimos tempos, o que tem sido uma fonte de frustração para todos nós. Temos um apoio fantástico de Gene e dos nossos vários parceiros, e queremos refletir o seu entusiasmo com um produto melhorado em pista. Temos uma grande equipa de pessoas em Kannapolis, Banbury e Maranello e, juntos, sei que podemos alcançar o tipo de resultados de que somos capazes.”