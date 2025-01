F1: Ayao Komatsu elogia Oliver Bearman e diz que ele é o futuro da Ferrari

O diretor da equipa Haas, Ayao Komatsu, está confiante de que Oliver Bearman se tornará um futuro piloto de Fórmula 1 da Ferrari. Bearman, que faz parte do programa de pilotos da Ferrari, juntou-se à Haas por empréstimo na sequência de desempenhos impressionantes nas sessões de treinos em 2023-24 e de uma estreia de destaque para a Ferrari no GP da Arábia Saudita de 2024, onde terminou em sétimo lugar ao substituir Carlos Sainz.

Komatsu elogiou a velocidade, o feedback e o profissionalismo de Bearman, destacando o seu forte desempenho contra o experiente companheiro de equipa Nico Hülkenberg durante as sessões de qualificação em Baku e Interlagos. Embora Bearman tenha contrato com a Haas por dois anos, com opção para um terceiro, Komatsu acredita que a Ferrari acabará por chamar o jovem britânico se ele continuar a destacar-se.

“Sim, ele é um piloto da Ferrari e tem dois anos – mais um de opção- mas se fizermos um bom trabalho e se o Ollie fizer um bom trabalho, a Ferrari não pode ignorar isso. É engraçado o facto de Ollie ser um estreante, porque eu não o trato como um novato nesse sentido, porque prestamos muita atenção ao que ele tem para dizer. Claro que ele tem uma boa experiência na formação da Ferrari, no simulador, etc. E tem conduzido o nosso carro – VF-23 e VF-24. Sempre que ele entra no carro, o seu feedback é excelente. A abordagem tem sido excelente, a velocidade tem sido ótima. Vimos em Baku e Interlagos, em ambas as sessões de qualificação, que ele superou o Nico [Hulkenberg], que era a nossa referência.”