F1, Ayao Komatsu: Bearman “merece uma oportunidade”, mas lugar na Haas não é certo | AutoSport

O chefe da equipa Haas, Ayao Komatsu, reconhece que a estreia de Oliver Bearman na Fórmula 1 com a Ferrari foi notável, afirmando que o jovem piloto merece uma oportunidade no mundial no próximo ano. No entanto, Komatsu salientou que o britânico não tem lugar confirmado na Haas para a temporada de 2025.

Conhecendo Bearman dos treinos e teste da temporada passada, quando ainda não ocupava a função de responsável máximo da Haas, Ayao Komatsu descreveu a estreia em corrida do britânico como “incrível”, sublinhando que o traçado de Jidá “não é o mais fácil” para um piloto ter entrar em competição apenas com um treino livre realizado para se ambientar a todo o cenário da F1.

Tendo sido uma estreia “impressionante”, Komatsu reconheceu que Bearman merece um lugar na grelha, mas está longe de ser confirmado que a oportunidade surja com a Haas. “Acho que ele merece uma oportunidade no próximo ano”, explicou Komatsu. “Mas, penalização à parte, o Kev esteve fantástico hoje. O Nico também se portou bem. Por isso, como posso sentar-me aqui e dizer que [Bearman ] é ‘o nosso piloto para o próximo ano’? Com base no desempenho de hoje, [a dupla da Haas em 2025 é] Nico e Kevin”.

Apesar de Oliver Bearman ter dito que a Haas pode ser a sua grande oportunidade em 2025 para entrar na F1 e Komatsu admitir que na estreia o jovem “mostrou logo maturidade, como se já o fizesse há alguns anos”, o lugar no mundial ainda não é certo, um obstáculo ‘natural’ a todos os jovens pilotos.

Foto: Andy Hone / LAT Images