F1: Ayao Komatsu acredita que Haas conseguirá retirar mais dividendos da atualização do carro | AutoSport

Com uma nova organização técnica, a Haas prepara-se para começar a primeira temporada da sua história na Fórmula 1 com um novo chefe de equipa. Ainda assim, Ayao Komatsu acredita que a sua equipa vai começar a temporada no fundo de pelotão, mantendo-se, apesar disso, otimista quanto ao desenvolvimento durante a época e os ganhos que poderão resultar desse processo.

Acreditando que no Barém “estaremos no final da grelha, ou até em último”, Komatsu sente que os elementos da equipa estão, apesar disso, “entusiasmados porque é uma oportunidade de melhorar”.

O novo chefe de equipa considera que uma das áreas a melhorar é no desenvolvimento do monolugar durante a temporada, até porque deverá haver muito trabalho a fazer nesse aspeto. “Tudo o que analisamos em pista tem agora um circuito fechado que vai para os departamentos de aerodinâmica, túnel de vento e CFD. Agora, pelo menos, mesmo que haja um desacordo, todos sabem claramente porque estamos a desenvolver o carro de uma determinada forma”. O responsável da equipa norte-americana pensa que “esta é uma das principais razões pelas quais não temos sido capazes de fazer atualizações no carro e de nos atrasarmos [na classificação] durante a época. Agora já estamos a trabalhar dessa forma e há muito mais transparência, abertura e comunicação. Por isso, acredito que temos muito mais hipóteses de atualizar o carro corretamente este ano”.

O objetivo imediato passa por “ter um bom programa de testes no Barém, de modo a que a equipa possa analisar e compreender a direção a seguir para desenvolver o carro. Isto significa compreender os pontos fracos do VF-24 com precisão e, em seguida, elaborar um plano coerente para produzir actualizações, o que não aconteceu anteriormente”, concluiu Ayao Komatsu.