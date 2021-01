F1: Autoridades avaliam possibilidades para o GP da Austrália

O GP da Austrália deverá ser adiado devido a evolução recente da pandemia. As autoridades estão a avaliar todos os cenários e uma decisão deverá ser tomada em breve.

A COVID 19 não dá tréguas e nas últimas semanas temos visto um aumento no número de casos, com o surgimento de uma nova estirpe que levou alguns países a reforçar medidas de confinamento. Esta situação irá certamente afetar as competições internacionais que pretendem arrancar no primeiro trimestre do ano. A Fórmula E já adiou o seu arranque e a F1 deverá ir pelo mesmo caminho.

Com a Austrália a manter controlos rigorosos de quarentena sobre as chegadas internacionais, os meios de comunicação social afirmaram que a corrida de 21 de Março no Albert Park será adiada para mais tarde na época.

“As discussões entre a Australian Grand Prix Corporation, o governo e a Fórmula 1 sobre o calendário da Fórmula 1 para 2021 estão em curso”, disse um porta-voz do governo do estado de Victoria. “Como parte dessas discussões, o governo continuará a dar prioridade a considerações de saúde pública enquanto protege o nosso calendário de grandes eventos”.

A Australian Grand Prix Corporation (AGPC) também recuou em relação ao calendário de 21 de Março.

“Mais pormenores serão fornecidos após a finalização dos acordos com todas as partes nas próximas semanas”, disse a AGPC numa declaração.

A venda de bilhetes para o evento ainda não começou e todos querem evitar as lamentáveis cenas que vimos no ano passado, em que o cancelamento da prova foi feito em cima da hora, depois de muita indefinição, avanços e recuos.