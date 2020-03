F1: Austrália com controlo mais apertado devido ao Coronavírus

As entradas na Austrália por parte de visitantes estrangeiros vindos de países mais afetados pelos Covid-19 vão ser alvo de controlo mais apertado.

Falta pouco para a primeira prova do ano de F1, mas o surto de Coronavírus ainda coloca algumas dúvidas sobre a realização do evento. O governo australiano anunciou medidas extra para quem vêm de países mais afetados por este surto, sendo um dos países visados a Itália. Tratam-se de medidas de triagem mais apertadas, com questionários detalhados e controlo da temperatura corporal.

“O primeiro-ministro anunciou na sua conferência de imprensa os procedimentos e medidas de triagem para pessoas vindas de Itália”, disse Andrew Westacott, CEO da Grand Prix Corporation, à estação de rádio 3AW de Melbourne.

“Acho que os responsáveis pela saúde e até o comité de segurança nacional, não levam em conta eventos mas sim o que é melhor para o o país, levando em consideração todas as informações” .

“O material da F1 chega entre amanhã e sábado / domingo a Avalon. Então todo o staff da Fórmula 1, incluindo as equipas sobre as quais deveríamos falar um pouco mais detalhadamente, chegam de quinta a terça-feira da próxima semana”.