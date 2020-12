F1: Ausência de Lewis Hamilton pode influenciar as contas do campeonato

Lewis Hamilton está de fora do GP de Sakhir e ainda não é certo que possa estar presente na última prova do ano, em Abu Dhabi. Esta ausência de peso poderá influenciar as contas do campeonato.

A F1 não é uma ciência exata, mas a presença de Hamilton em pista diminui de forma drástica as probabilidades de outro piloto vencer a prova. Falamos do melhor piloto da atualidade, com o melhor carro da grelha. São 11 vitórias em 15 corridas (13 pódios). A sua ausência abre uma janela de oportunidades para vários pilotos.

Valtteri Bottas está sob pressão e pode ver o segundo lugar escapar por entre os dedos. Max Verstappen tem 189 pontos, contra 201 de Valtteri Bottas. Com Hamilton fora de jogo, ambos ganham motivação extra para vencer corridas. Bottas é favorito pois tem o melhor carro, mas a Red Bull e Verstappen já provaram que podem chegar perto dos Flechas de Prata. A luta pelo segundo lugar ganhou assim um protagonismo extra.

Também a luta pelo terceiro lugar por equipas pode sair beneficiada com esta ausência. Qualquer que seja o piloto escolhido para o lugar de Hamilton, terá de lidar com uma equipa nova, num carro novo, enfrentando desafios novos, aliados à falta de ritmo competitivo. Exigir vitórias do novo piloto, apesar de ter o melhor carro em mãos, pode ser demasiado. Assim, pode acontecer que surja uma nova vaga no pódio o que pode jogar a favor da McLaren, Racing Point ou Renault.

McLaren tem 171 pontos (3º lugar), Racing Point tem 154 (4º lugar) e Renault tem 144 pontos (5º lugar). A possibilidade de um pódio pode desequilibrar as contas para qualquer uma destas equipas. A McLaren capitalizou da melhor forma os azares da Racing Point, que tem um carro superior. A Renault falhou no último fim de semana e permitiu-se perder tempo em pista com lutas desnecessárias entre Esteban Ocon e Daniel Ricciardo. Mas aproxima-se uma corrida fora do normal, com uma volta a ser feita em menos de 60 segundos, com um mundo novo no que diz respeito à gestão da corrida. A motivação destas equipas terá subido ainda mais, pois a probabilidade de subir ao pódio aumentou.

Falamos apenas da ausência de um piloto, mas é aquele que tem monopolizado a presença no primeiro lugar. Se Hamilton não correr mais esta época, as contas do campeonato podem ganhar vida nova. 2020 não para de dar surpresas.