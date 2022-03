F1: Aumento do peso mínimo pode mesmo acontecer | AutoSport

O pedido da Red Bull para aumentar o peso mínimo pode ser bem sucedido e fala-se num acordo entre as equipas. Os carros deste ano são 43 kg mais pesados que os monolugares do ano passado, com o peso mínimo desta geração a ficar-se nos 795kg. É muito peso para um monolugar, mas há equipas que parecem estar com dificuldades a chegar ao peso mínimo. A Red Bull admitiu que está com problemas nesse capítulo. Diz-se que o Ferrari F1-75 pesa 801 kg, seis acima do peso mínimo. Apenas a Alfa Romeo terá conseguido fazer um carro dentro do peso mínimo e a McLaren estará um pouco acima. Há equipas que estão dois dígitos acima dos 795kg e a Red Bull poderá ser uma dessas equipas.

Mas deverá estar para breve a confirmação do novo peso mínimo dos carros. O aumento será de 3 kg. o que pode não parecer muito mas já é uma ajuda para todas as equipas que não conseguiram chegar ao valor mínimo. Para a Alfa Romeo é algo injusto pois foi a que melhor fez o trabalho neste capítulo, no entanto a subida de 3 kg, noticiada pela edição italiana do motorsport.com, terá sido acordada, apesar de algumas equipas terem pedido aumentos de 10 a 15kg.