F1 aumenta o número de testes de pneus 18”

A Fórmula 1 vai aumentar o número de dias de teste dos novos pneus Pirelli de 18 polegadas em 2021, de 25 para 30, antes da sua introdução a tempo inteiro na Fórmula 1 em 2022. As borrachas italianas chegaram a estar previstas ‘arrancar’ este ano, mas devido à pandemia foram adiados para 2022. A pandemia também interrompeu os planos da Pirelli de testar durante toda a época, mas com o adiamento de um ano ficou com tempo para elaborar um calendário de testes, e foram agora confirmados mais cinco dias, passando para um total de 30 dias de testes.

Desconhece-se ainda o calendário: “A fim de permitir uma distribuição mais equitativa dos testes de pneus durante 2021, e tendo em consideração os desafios apresentados a este programa, devido à mudança para pneus 18″ e à pandemia da Covida-19, a FIA, na sequência do pedido da Pirelli, propôs aumentar o número de dias de teste atribuídos para esse fim de 25 para 30. Esta proposta foi aceite por unanimidade”.

Os pneus de 18 polegadas foram introduzidos na Fórmula 2 em 2020, apesar da pandemia, e serão novamente utilizados para esta temporada antes da mudança da F1 em 2022.